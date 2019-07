Stand: 15.07.2019 11:52 Uhr

Krankenhausgesellschaft widerspricht Klinik-Studie

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung spricht sich dafür aus, die Zahl der Krankenhäuser bundesweit deutlich zu reduzieren. Anstatt wie derzeit 1.400 würden maximal 600 Kliniken in Deutschland ausreichen. In der Studie wurden Köln, Leverkusen und Umgebung als Modellregion untersucht. Der Simulation zufolge könnte die Region mit 14 statt den aktuell 38 Akutkrankenhäusern eine bessere Versorgung bieten, ohne dass die Patienten im Durchschnitt viel längere Fahrzeiten in Kauf nehmen müssten.

"Strukturwandel in Mecklenburg-Vorpommern bereits abgeschlossen"

Bessere Versorgung durch weniger Kliniken - dieses Ergebnis der Studie treffe auf Mecklenburg-Vorpommern nicht zu, so der Chef der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Hanns-Diethard Voigt. Hier wurden in den vergangenen 20 Jahren bereits zwölf Kliniken geschlossen, der Strukturwandel hier sei abgeschlossen. Es gebe die nächsten fünf Jahre ganz sicher keinen Handlungsbedarf. Die Kliniken im Land seien alle gut ausgestattet. Zudem funktioniere die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten sehr gut. Diese würden beispielsweise Schlaganfallpatienten in entsprechend ausgestattete Kliniken bringen.

"Einziges Problem ist Personalmangel"

Das einzige Problem in Mecklenburg-Vorpommern sei derzeit der Mangel an Fachpersonal, sagte Voigt NDR 1 Radio MV. So machen kleinere Krankenhäuser ganze Abteilungen vorübergehend zu, weil Fachpersonal fehlt. In Neustrelitz musste vorübergehend der Kreißsaal geschlossen werden.

Mehr ambulante Behandlungen durch neue Methoden?

Die Studie zeigt auch, dass in Deutschland mehr Menschen stationär behandelt werden als in anderen europäischen Ländern. Angesichts sich verändernder Behandlungsmethoden meint Voigt, es sei durchaus denkbar, dass in Zukunft stationäre durch ambulante Behandlungen ersetzt werden könnten. In Mecklenburg-Vorpommern würden jedes Jahr rund 450.000 Menschen stationär, und eine Million ambulant behandelt.

Foderung: Weniger Bürokratie, mehr Geld für Fachleute

Zur Zukunft der Kliniken haben die Krankenhausgesellschaften einen eigenen Forderungskatalog. Zum Beispiel soll die Bürokratie abgebaut werden. Viele Ärzte hätten für ihre Patienten zu wenig Zeit, weil sie zu viele Dokumentationen erstellen müssten. Zudem fordern sie mehr finanzielle Mittel um Fachpersonal entsprechend zu entlohnen und damit auch binden zu können. Außerdem müsse die Digitalisierung schneller voran getrieben werden. Durch Telemedizin könne die ambulante Versorgung vor Ort, also in dünn besiedelten Regionen, deutlich unterstützt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.07.2019 | 12:00 Uhr