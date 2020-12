Krankenhaus Crivitz: Kaufvertrag soll unterzeichnet werden Stand: 09.12.2020 05:49 Uhr

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV wollen der Landkreis und Mediclin die Grundvorraussetzung für die Krankenhaus-Übernahme schaffen und den Kaufvertrag notariell unterzeichnen - fast ein halbes Jahr später als eigentlich geplant. Auch über die Finanzierung soll heute endgültig entschieden werden. Der Landtag stimmt über den Nachtragshaushalt für 2020 ab. Darin enthalten sind auch sechs Millionen Euro, die der Landkreis Ludwigslust-Parchim vom Land für die Übernahme benötigt. Von dem Geld sollen Schulden von Mediclin beglichen werden, damit der Landkreis im kommenden Jahr schuldenfrei mit dem Krankenhaus starten kann.

Modellprojekt für die Geburtshilfe

Die Kaufverhandlungen hatten sich so lange hingezogen, weil Mediclin und der Landkreis viele Details klären mussten. Nach der Rekommunalisierung soll es nach den bisherigen Plänen wieder eine Geburtshilfe in Crivitz geben. Ihre Schließung war Anlass für den Landkreis, den Kauf des Krankenhauses in Angriff zu nehmen. Im Rahmen eines Modellprojektes wollen das Gesundheitsministerium und der Landkreis klären, wie die Geburtshilfe organisiert werden kann, welche Leistungen die Abteilung anbieten wird und wie das Personal für den Betrieb bereitgestellt werden kann.

