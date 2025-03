Kraniche in MV: Zugrouten wegen milder Witterung immer kürzer Stand: 09.03.2025 12:19 Uhr Kraniche gelten als Boten des Frühlings. Doch tatsächlich überwintern immer mehr von den großen Vögeln auch in Deutschland. An diesem Wochenende tauschen sich Kranichschützer aus Mecklenburg-Vorpommern aus.

Bei dem Treffen geht es auch um aktuelle Forschungsergebnisse, die sich aus der Beringung von Jungvögeln ergeben haben. Die Wissenschaftler wollen die Tiere besser verstehen. Erkenntnisse über Winterquartiere, Brutplätze und die Verbreitung lassen sich daraus ablesen. Die Ringe bestehen aus Kunststoff, am linken Bein wird die Landesmarkierung angebracht, am rechten ein individueller Farbcode, der wie eine Art Personalausweis funktioniert. Da die Markierungen europaweit einheitlich sind, können Forscher ablesen, wo die Tiere beringt worden sind. Weitere Daten liefern zum Beispiel auch GPS-Sender, die manche Tiere auf dem Rücken haben.

Was die Daten über die Tiere verraten

Aufgrund des Klimawandels bleiben immer mehr Tiere in Deutschland und ziehen nicht in den Süden. Einige fliegen weg, aber nicht mehr so weit. Die Zugdistanz lag laut Experten früher bei etwa 1.800 Kilometern und hat sich messbar verringert auf 300 bis 500 Kilometer. Außerdem wurde herausgefunden, dass es kein wirklich unterschiedliches Zugverhalten zwischen Binnenkranichen und Ostseekranichen gibt. Anders als vermutet konnten die Vogelschützer beobachten, dass Kraniche, die in Vorpommern-Rügen leben, zwar nicht so weit ziehen, wie Kraniche aus dem Landesinneren, der Unterschied sei aber nicht signifikant.

Hier können Sie Kraniche beobachten Freie Beobachtung ohne Führung

Beobachtungstürme und -punkte sowie Fotohütten stehen unter anderem in folgenden Gebieten:

Pramort/Ostzingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (nur mit Nationalpark-Karte)

Beobachtungsturm am Bodden südwestlich von Zingst

Beobachtungsplattform bei Bresewitz

bei Bisdorf/Groß Mohrdorf in der Nähe des Kranichzentrums

Tankow auf Ummanz vor Rügen

an den Lewitzer Fischteichen (Mecklenburg)

in Flemendorf am Barther Bodden

Kranorama am Günzer See (Vorpommern)

Zarrentin am Schaalsee

"Kranichkieker" bei Neuenkirchen nahe Zarrentin

am Galenbecker See (Mecklenburgische Seenplatte)

bei Sittensen am Tister Bauernmoor

bei Diepholz am Rehdener Geestmoor

Müritz-Nationalpark

Exkursionen mit dem

August bis Ende Oktober, Treffpunkt: Nationalpark-Informationsstelle Federow

Tickets online und an der Tourist-Information in Waren, Dauer: drei Stunden



NABU-Kranichzentrum Groß Mohrdorf

zu den Schlaf- und Nahrungsflächen

Mitte September bis Ende Oktober, Start am Informationszentrum



Schiffstouren:

ab

ab



Große Kranichtour (4 Stunden) entlang der Sundischen Wiesen ab Zingst

Kranich- und Vogelbeobachtungstour Prerow - Strom - Bülten (2-3 Stunden) ab Prerow

Preise, Uhrzeiten und weitere Infos auf der Website der Reederei

Altersnachweis: Einige Kraniche sind schon 25 Jahre alt

Weitere Erkenntnisse konnten zuletzt zum Alter der Tiere gewonnen werden. Es wurden Kraniche gefunden, die laut ihrer Beringung bereits 25 Jahre alt sind. Außerdem konnten die Wissenschaftler herausfinden, dass sich in den vergangenen zehn Jahren die Kraniche hierzulande nicht ausreichend vermehrt haben. Laut Günter Nowald, Geschäftsführer des Kranichschutz Deutschland, könnten die Vögel in 100 Jahren ausgestorben sein. Damit das nicht passiert, engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich, zum Beispiel bei den Frühjahrs- und Herbstzählungen, spenden für Vogelschutzprojekte oder lassen sich zu Kranich-Rangern ausbilden.

