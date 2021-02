Stand: 11.02.2021 07:51 Uhr Krakow am See: Suche bei Minusgraden - Verirrter gerettet

Eine Vermisstensuche bei Krakow am See (Landkreis Rostock) ist am Mittwoch erfolgreich zu Ende gegangen: Ein 49-Jähriger war für etwa zehn Stunden verschwunden. Nach erfolgloser Suche der Verwandten, wurde die Polizei informiert. Mit Suchhunden und Hubschrauber wurde der Mann kurz vor 22 Uhr gefunden. Er hatte sich im Wald verirrt und war bereits völlig unterkühlt, sodass er nach Einschätzung eines Notarztes die Nacht wohl nicht überlebt hätte. | 11.02.2021 07:46