Stand: 21.09.2020 06:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Krakow am See: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Krakow am See (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Er sei am Sonntagnachmittag auf dem Radweg neben einer Straße gefahren und mit dem Wagen eines 67-Jährigen zusammengestoßen, der auf diese Straße einbiegen wollte, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und musste nach Güstrow in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte laut Polizei keinen Fahrradhelm getragen. | 21.09.2020 06:18