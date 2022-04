Stand: 29.04.2022 17:36 Uhr Krakow am See: Landesweit dritter Kurwald eröffnet

In Krakow am See wurde am Freitag der dritte Kurwald des Landes eröffnet. Wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) mitteilte, wurden unter anderem eine Kneippsche Wassertretanlage, Balancier- und Klettermöglichkeiten sowie ein Aussichtsplateau mit barrierefreiem Zugang errichtet. In MV gibt es mittlerweile drei Kur- und fünf Heilwälder. Diese Form der Waldnutzung soll die Menschen für einen achtsameren Umgang mit der wertvollen Ressource Wald sensibilisieren. | 29.04.2022 17:28 Uhr