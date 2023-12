Krakow am See: Güterzug kollidiert mit Pkw

Stand: 14.12.2023 05:31 Uhr

In Krakow am See (Landkreis Rostock) hat sich am Mittwochabend ein schweres Unglück an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Beim Zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Pkw wurde der Autofahrer lebensbedrohlich verletzt.