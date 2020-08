Stand: 11.08.2020 07:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Krakow am See: 71-Jähriger fällt ins Wasser und stirbt

Ein 71 Jahre alter Mann ist bei Krakow am See (Landkreis Rostock) von einem Boot ins Wasser gefallen und gestorben. Er war mit seinem Freund unterwegs und wollte gerade anlegen, so ein Polizeisprecher. Dabei sei er am Montag ins Wasser gefallen und schließlich gesunken. Die Feuerwehr habe den Mann später nur noch tot bergen können. Die genaue Todesursache sei noch unklar. Der Freund des Mannes stehe unter Schock und werde behandelt. | 11.08.2020 07:50