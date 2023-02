Kostenlose Führungen für Einheimische: Aktion Heimvorteile Stand: 15.02.2023 15:15 Uhr Unter dem Motto "Heimvorteile" bieten der Tourismusverband und das Netzwerk Gästeführer Mecklenburg-Vorpommerns für Einheimische vom 18. bis 26. Februar kostenlose Natur-, Kultur- und Stadtführungen an.

Zum diesjährigen Weltgästeführertag haben das Netzwerk Gästeführer und der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommerns ein umfangreiches Angebot für Einheimische auf die Beine gestellt. Unter dem Motto "Heimvorteile" wird es eine Woche lang über das ganze Land verteilt kostenlose Natur-, Kultur- und Stadtführungen geben.

Breit gefächertes Angebot

Bei einer Führung durchs Warnowdurchbruchstal können die Spuren gewaltiger Gletscher bestaunt werden. Ein Rundgang über den Alten Friedhof in Schwerin zeigt die Gräber und Mausoleen bekannter Persönlichkeiten aus der Landeshauptstadt. Das Ozeaneum Stralsund präsentiert seine Meereswelten. Im Rahmen der "Heimvorteile"-Woche gibt es 59 unterschiedliche Angebote. Alle Infos finden Interessierte im Internet unter www.heimvorteile.info.

Heimat mit anderen Augen sehen

Laut Matthias Pens von der Entwicklungsabteilung des Tourismusverbands kämpft die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns um Akzeptanz in der Bevölkerung. Mit der Aktionswoche sollen die Einheimischen auf die Vorteile des Lebens in einer Urlaubsregion und die Leistungen der Gästeführer im Land aufmerksam gemacht werden. Neben den hauptamtlichen und nebenamtlichen Gästeführern gebe es zahlreiche Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit anderen Menschen das Land zeigen, so Pens.

