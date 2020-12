Kostenlose FFP2 Masken für Risikopatienten in MV Stand: 10.12.2020 10:55 Uhr Angesichts der bundes- und landesweit hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen soll es ab kommenden Dienstag kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen und deren Angehörige geben.

Menschen ab 60 Jahren, Risikogruppen und deren Angehörige bekommen je drei Stück. FFP2-Masken bieten einen größeren Schutz als etwa die Alltagsmaske aus Stoff. Die Ausgabe der Masken vor Weihnachten soll für ältere Menschen relativ unkompliziert ablaufen. Sie können in den Apotheken ihren Personalausweis für den Altersnachweis vorzeigen.

Ausgabe an jüngere Risikopatienten unklar

Bei jüngeren Risikopatienten ist die Vorgehensweise noch unklar. Der Sprecher des Landesapothekerverbandes (LAV) in Mecklenburg-Vorpommern, Axel Pudimat, sagte, das sei noch nicht organisiert und in der Kürze der Zeit eine große Herausforderung. Deutschlandweit geht es um mehr als 80 Millionen Masken, die vor Weihnachten ausgegeben werden sollen, ohne dass sich lange Schlangen vor den Apotheken bilden oder die Masken schnell vergriffen sind.

Apotheker beraten über Organisation

In Bremen gab es im November ein ähnliches Vorhaben - da waren die Masken in den Apotheken zum Teil schon nach eineinhalb Stunden vergriffen. Die Apotheker beraten jetzt über die Organisation der Ausgabe von FFP2 Masken. Unklar ist auch, wie und wann der Bund die Masken zur Verfügung stellen will. Im kommenden Jahr erhalten Berechtigte dann über ihre Krankenkasse zusätzlich zwei Coupons für jeweils sechs Masken, mit denen sie diese günstiger bekommen sollen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Niedersachsen kassiert Lockerungen zu Silvester Die Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen werden nur vom 24. bis zum 26. Dezember auf zehn Verwandte ausgeweitet. Mehr News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.12.2020 | 08:40 Uhr