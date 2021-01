Kostenlose Corona-Tests für Pendler in Grenzregion gefordert Stand: 30.01.2021 07:26 Uhr Bewohner der deutsch-polnischen Grenzregion fordern kostenlose Corona-Tests für Pendler im Grenzgebiet. Sie fühlen sich ausgegrenzt und ungleich behandelt.

Die Bewohner der Grenzregion haben sich mit einem Manifest an die Landesregierung in Schwerin gewandt. Zudem gab es am Freitag ein erstes Gespräch mit Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Das sagte Katarzyna Werth, die den Protest der Grenzraumbewohner organisiert. Sie hofft auf eine schnelle Lösung. Das Problem sei, dass sich Pendler alle vier Tage testen lassen müssen.

Für Polen, die in Deutschland arbeiten, übernimmt das meist der Arbeitgeber. Aber die, die in Mecklenburg-Vorpommern wohnen und ihren Job in Polen haben, die müssen das auf eigene Kosten tun. Das sei auf Dauer nicht zu bezahlen. Viele Polen hätten sich im Vertrauen auf das Schengener Abkommen und die Freizügigkeit des Reisens für ein Leben auf deutscher Seite entschieden, so Werth, jetzt dürften sie nicht benachteiligt werden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

