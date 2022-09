Stand: 06.09.2022 20:20 Uhr Koserow: Zwei Menschen bei Seebrücke gerettet

An der Seebrücke in Koserow auf Usedom mussten am Dienstagnachmittag zwei Menschen aus der Ostsee gerettet werden. Nach Angaben der Polizei sollen sich die beiden Erwachsenen an den Buhnen eingeklemmt haben. Einer der beiden Badegäste sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Die Person wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. | 06.09.2022 20:20

