Stand: 22.06.2021 07:39 Uhr Koserow: Neue Seebrücke wird eröffnet

In Koserow auf Usedom können Besucher von heute an die neue Seebrücke nutzen. Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit und vielen Verzögerungen soll sie am Vormittag offiziell eröffnet werden. Die neue Seebrücke ist knapp 300 Meter lang und verläuft in Wellenform geschwungen. Das neue Wahrzeichen von Koserow sollte schon im August vergangenen Jahres fertig sein, es kam allerdings zu Corona-bedingten Lieferengpässen von Baumaterial. | 22.06.2021 07:37