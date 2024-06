Korvette der Bundesmarine bricht in Warnemünde zu UN-Mission auf Stand: 08.06.2024 08:29 Uhr Die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" startet heute vom Marinestützpunkt Hohe Düne zu einer UN-Mission im Mittelmeer. Die Verabschiedung ist im Rahmen des "Tages der Bundeswehr" öffentlich.

Gegen 13 Uhr soll heute die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" in Warnemünde auslaufen. Das Schiff der Bundesmarine wird in den nächsten fünf Monaten im Mittelmeer unterwegs sein, um den Seeraum vor der libanesischen Küste zu überwachen. Der Einsatz in dem Gebiet sei auf Grund von Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und Israel von sicherheitspolitischer Relevanz, so der Kommandeur des Geschwaders. Im vergangenen Jahr hatte es im Libanon einen Raketeneinschlag im UN-Hauptquartier gegeben. Wie die Bundeswehr mitteilte, errichtet sie dort nun geschützte Unterkünfte.

Verabschiedung mit Musik

Die Verabschiedung der "Ludwigshafen am Rhein" wird vom Marinemusikkorps Kiel begleitet. Besucher sind auf dem Gelände des Korvettengeschwaders in Hohe Düne willkommen. Zwei weitere Korvetten des Geschwaders sind derzeit am Großmanöver "Baltops" in der Ostsee beteiligt. Mehr als 9.000 Soldaten aus 20 Ländern trainieren dabei die Zusammenarbeit.

