Kontrolle verloren: Kite-Surfer verunglückt auf Ummanz

In Suhrendorf ist ein 62 Jahre alter Kite-Surfer beim Startversuch von einer Windböe mitgerissen und in die Höhe gezogen worden. Der Mann aus Tschechien hat nach Angaben der Polizei dabei die Kontrolle über den Schirm verloren und einem auf dem Campingplatz gegen einen geparkten Transporter gestoßen. Der Mann hat sich dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto ist ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden. | 31.07.2021 07:24

