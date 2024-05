#KommunalwahlMV - Unterwegs in Bergen zwischen Rugard und Rotensee Stand: 30.05.2024 13:00 Uhr Vor der Kommunalwahl sind unsere NDR MV Reporter unterwegs in allen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wollen wissen, welche Themen, auf die die Politik Einfluss hat, Menschen vor Ort gerade besonders beschäftigen. Reporterin Rebekka Bahr aus dem NDR Vorpommernstudio hat sich in Bergen umgesehen.

Kann Kommunalpolitik was gegen Einsamkeit tun? Und warum sieht sie junge Leute nicht? Fragen, die Reporterin Rebekka Bahr in Bergen auf Rügen begegnet sind. Sie war zu Besuch im Begegnungszentrum Rotensee, bei Schülern und im Kegelverein.

Kostenloses Mittagessen im Begegnungszentrum

Im Begegnungszentrum in Bergen Rotensee gibt es jeden Freitag ein kostenloses Mittagessen, das Zentrum finanziert die Stadt Bergen als freiwillige Leistung. Hier treffen sich Menschen, die nicht einsam sein wollen oder Hilfe im Alltag brauchen. Viele sind mit vielem unzufrieden, aber zur Wahl gehen wollen alle, mit denen die Reporterin Rebekka Bahr gesprochen hat.

Kinder- und Jugendbeirat für junge Ideen

Diese neue Erfahrung haben die Gymnasiasten aus Bergen noch vor sich. Sie wollen sich vor allem für einen Kinder- und Jugendbeirat einsetzen, damit die Sorgen wie auch die Ideen ihrer Generation in Bergen Gehör finden. Sie können in diesem Jahr zum ersten Mal zur Wahl gehen. Und die meisten von ihnen wollen das auch.

Geldsorgen beim Streetworker und Kegelverein

Auch einen Streetworker und den Kegelverein in Bergen hat Rebekka Bahr besucht, auch sie reden über Geldsorgen und das Leben in der Mitte der Insel Rügen. All das bespricht Annette Ewen mit Reporterin Rebekka Bahr in der neuen Folge von "MV im Fokus".

