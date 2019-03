Stand: 12.03.2019 06:50 Uhr

Kommunalwahl: Frist für Bewerber läuft ab

Heute Nachmittag endet die Meldefrist für Kandidaten zur Kommunalwahl im Mai. Bis 16 Uhr müssen die Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber ihre Unterlagen eingereicht haben. Insgesamt geht es um nicht weniger als 8.000 Mandate - in Gemeindevertretungen, Kreistagen und Stadtvertretungen.

CDU bei der letzten Kommunalwahl stärkste Kraft

Um diese Mandate hatten sich vor fünf Jahren gut doppelt so viele Frauen und Männer beworben. 2014 wurde die CDU stärkste kommunalpolitische Kraft, gefolgt von der Partei Die Linke. Besondere Bedeutung haben bei den Kommunalwahlen die örtlichen Wählergemeinschaften und Einzelbewerber. Sie sind vor allem in den Gemeindevertretungen stark. In vielen Städten und Gemeinden geht es bei den Kommunalwahlen am 26. Mai auch um den Bürgermeisterposten, unter anderem in der größten Stadt im Land, in Rostock.

Podiumsveranstaltung zur OB-Wahl in Rostock

Am 16. Mai laden der NDR und die Ostseezeitung zu einer Podiumsveranstaltung zur Wahl des Oberbürgermeisters in Rostock ein. Themen werden unter anderem Wohnungsbau, Tourismus und Großprojekte in der Hansestadt sein. Andreas Meyer, Leiter der Lokalredaktion Rostock der Ostseezeitung, und Stefan Horn, Redakteur im NDR Ostseestudio, werden diese Veranstaltung moderieren. Veranstaltungsort ist das Verlagsgebäude der Ostseezeitung in Rostock. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen Kommunal- und Europawahlen in MV am 26. Mai Kreistage, Bürgermeister, Stadt- und Gemeindevertretungen: Am 26. Mai stehen in Mecklenburg-Vorpommern die Kommunalwahlen an. Die Parteien sind mancherorts noch auf der Suche nach Kandidaten. (03.01.2019) mehr OB-Wahl: SPD-Kandidat bestätigt Der SPD-Kreisparteitag hat am Sonntag Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in der Hansestadt offiziell nominiert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.03.2019 | 06:30 Uhr