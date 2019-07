Stand: 22.07.2019 09:34 Uhr

Kolbow: Stall mit 10.000 Schweinen in Flammen

In Kolbow bei Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) brennt es in einem Schweinemastbetrieb. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Der Stall brennt in voller Ausdehnung. Mehr als 1.000 der insgesamt 10.000 Schweine sollen bereits verendet sein. Die angerückten Feuerwehren versuchen, so viele Tiere wie möglich ins Freie zu bringen. Rund 200 Meter vom Brandort entfernt steht eine Biogasanlage. Es bestehe jedoch keine Gefahr, dass das Feuer übergreifen könnte, so die Polizei. Der Leiter des Betriebes wollte sich gegenüber NDR 1 Radio MV nicht äußern.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Anwohner im Bereich Kolbow werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Mittwoch war auf dem Gelände der Mastanlage ein benachbarter, rund 80 Meter langer Putenstall - mit Stroh, aber noch ohne Tiere - abgebrannt. Der Gesamtschaden dort belief sich auf 150.000 Euro. Nach dem ersten Brand war die Polizei noch von einem technischen Defekt ausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.07.2019 | 09:00 Uhr