Kokert als CDU-Landeschef wiedergewählt

Vincent Kokert ist auf dem Parteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Binz auf Rügen als Landesvorsitzender wiedergewählt worden. Kokert erhielt am Freitagabend 92,4 Prozent der Delegiertenstimmen. 146 von 161 Delegierten votierten für ihn, zwölf stimmten gegen ihn und drei enthielten sich. Kokert hatte keinen Gegenkandidaten. Dieses Ergebnis sei ein gutes für ihn, sagte der wiedergewählte Landeschef. Der 41-jährige Neustrelitzer führt die Nordost-CDU seit April 2017. Damals kam Kokert bei seiner Wahl auf 92,5 Prozent der Delegiertenstimmen. Auch die stellvertretenden Vorsitzenden wurden allesamt wiedergewählt: Eckhardt Rehberg bekam 94 Prozent der Stimmen, Sascha Ott 77 Prozent und Martina Liedtke 59 Prozent. Es gab keine Gegenkandidaten.

Attacke gegen Grüne und AfD

In einer Rede vor seiner Wiederwahl hatte Kokert zum Rundumschlag gegen politische Mitbewerber ausgeholt. Er kritisierte unter anderem die Grünen als Verbotspartei. Der AfD sprach er ab, weder bürgerlich noch konservativ zu sein. Es sei nicht konservativ, herumzugrölen und zu versuchen, die Gesellschaft zu spalten. Wer dieses tue, habe eine Zusammenarbeit nicht verdient, so Kokert.

"Mehr mit den Leuten ins Gespräch kommen"

Der Landeschef versprach, alles dafür zu tun, dass die CDU 2021 aus der Landtagswahl als stärkste Kraft hervorgehe. Dafür müsse die Partei mehr an die Basis: "Wir müssen mehr mit den Leuten ins Gespräch kommen", sagte er. "Wir sind die letzte Volkspartei der Mitte."

Neues Programm mit eigenen Leitsätzen

Am Sonnabend wollen gut 160 Delegierten ein neues Grundsatzprogramm verabschieden. Damit wolle die Partei den Menschen sagen, wohin die CDU bis 2030 steuere, so Generalsekretär Wolfgang Waldmüller. Das neue Programm enthalte neben den Leitlinien der Bundes-CDU auch eigenständige Leitsätze für Mecklenburg-Vorpommern, etwa zur Kommunalpolitik, zu Bildung und Gesundheit, zur Natur, Landwirtschaft und Fischerei sowie zur Geschichte.

Grundzüge für das Landtagswahlprogramm

Das Programm wurde Waldmüller zufolge fast zwei Jahre lang in der Partei diskutiert. Es sei von den Mitgliedern so ausgiebig beraten worden, dass sich jeder darin wiederfinden könne, sagte er. Aus dem Grundsatzprogramm entstehe das Wahlprogramm für 2021. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird als Gast in ihrem Wahlkreis erwartet. Die CDU ist mit rund 5.200 Mitgliedern die größte Partei im Nordosten.

