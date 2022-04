Stand: 06.04.2022 07:20 Uhr Kogel: Leeres Haus abgebrannt - Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Feuer in einem leerstehenden Haus in Kogel im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Gebäude brannte am Dienstagabend trotz trotz stundenlanger Löscharbeiten umliegender Feuerwehren mit insgesamt 86 Feuerwehrleuten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine Informationen. | 06.04.2022 07:20