Kölpinsee: Verletzte nach Chlorgas-Austritt in einem Hotel

Stand: 13.09.2023 17:56 Uhr

In einem Hotel in Kölpinsee auf Usedom ist Chlorgas in einem Schwimmbad ausgetreten. Nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Vorpommern-Greifswald waren mehrere Feuerwehren und Rettungsfahrzeuge im Einsatz.