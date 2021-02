Stand: 28.02.2021 13:03 Uhr Kobrow: Feuer in Schweinmastanlage, 9.000 Tiere in Gefahr

In Kobrow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntagvormittag ein Feuer in einer Schweinemastanlage ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, brennt einer von drei Ställen. Nach ersten Erkenntnissen sind etwa 9.000 Schweine durch das Feuer bedroht. Die Einsatzkräfte versuchen, möglichst viele Tiere zu retten. Menschen seien nicht in Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei alle Anwohner in der Umgebung, Türen und Fenster geschlossen zu halten. | 28.02.2021 13:03