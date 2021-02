Kobrow: Feuer in Schweinmastanlage, 3.000 Tiere verenden Stand: 28.02.2021 14:40 Uhr Das Feuer war in einem von drei Ställen ausgebrochen. 6.000 Tiere konnten die Einsatzkräfte retten, rund 3.000 Schweine verendeten in den Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Kobrow bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntagvormittag ein Feuer in einer Schweinemastanlage ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte der mittlere von drei Ställen bis auf die Grundmauern nieder. Die Einsatzkräfte konnten etwa 6.000 Schweine rechtzeitig in Sicherheit bringen. Rund 3.000 Tiere verendeten in den Flammen. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es von der Feuerwehr. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens drei Millionen Euro.

Brandursache noch unklar

Die Polizei sperrte den Bereich um die Schweinemastanlage während der Löscharbeiten weiträumig ab. Dazu war die K107 zwischen Kobrow und dem Abzweig B192 für mehrere Stunden gesperrt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst der Polizei Ludwigslust eingesetzt.

110 Rettungskräfte vor Ort

Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner in der Umgebung zeitweise angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung wurde am Nachmittag wieder aufgehoben. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Kobrow, Sternberg, Dabel, Hohen-Pritz, Mustin, Witzin und Warin mit 110 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen. Durch ihren Einsatz konnten sie ein Überspringen der Flammen auf die restlichen Stallkomplexe verhindern.

