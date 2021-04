Stand: 21.04.2021 06:43 Uhr Kobrow: Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein 51 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Er war laut Polizei am Dienstagabend bei Kobrow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto blieb erst an einem weiteren Baum stehen. Der Fahrer kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. | 21.04.2021 06:42