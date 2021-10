Koalitionsgespräche: Lehramtsausbildung soll auf den Prüfstand Stand: 30.10.2021 20:18 Uhr In der sechsten Runde der Koalitionsgespräche in Mecklenburg-Vorpommern haben SPD und Linke am Sonnabend vier Stunden lang über die Themen Bildung, Wissenschaft und Kultur verhandelt. Das Lehramtsstudium soll praxisnaher werden, das Referendariat verkürzt.

SPD und Linke hatten schon bei den Sondierungen erklärt, tausend neue Lehrerstellen schaffen zu wollen. Simone Oldenburg, die Verhandlungsführerin der Linken, teilte weitere Einzelheiten des Schulprogramms mit. So soll die Lehramtsausbildung an den Universitäten reformiert werden. Es gehe um mehr Praxisbezug im Studium für angehende Lehrer, so Oldenburg: "Weniger Wissenschaftlichkeit, mehr Pädagogik und Didaktik." Die Prüfungslast soll gegebenenfalls verringert werden, dies werde aber noch geprüft.

Besserer Übergang vom Studium in den Lehrerberuf angestrebt

SPD und Linke wollen außerdem eine Verkürzung des Referendariats. Zusammen mit einer Verkürzung der bislang sechs bis acht Wochen dauernden Einstellungszeiten versprechen sich die beiden Partner davon, mehr Lehrer für die Schulen im Land begeistern zu können. Die tausend angestrebten neuen Lehrerstellen setzen sich dabei wie folgt zusammen, wie Oldenburg erkäuterte: 250 derzeit nicht besetzte Stellen im System sollen gesichert werden, die Gelder dafür würden in den Bildungshaushalt eingestellt. Zudem sollen 280 Stellen, die 2024 auslaufen würden, dauerhaft erhalten bleiben. 270 weitere Stellen sollen die steigenden Schülerzahlen abdecken, 150 sind zur Stärkung der beruflichen Schulen vorgesehen und mit 50 Stellen soll ein Vertretungsbudget gebildet werden. Oldenburg hofft, die neuen Lehrerstellen über verbesserte Arbeitsbedingungen besetzen zu können. So soll es auch Arbeitszeitkonten für Lehrer geben, auf denen Zusatzstunden gutgeschrieben werden.

Keine Mindestschülerzahl bei Klassen 1 und 5

SPD und Linke wollen außerdem die Mindestschülerzahl bei den Klassen 1 und 5 kippen. Das bedeute eine dauerhafte Sicherung der Schulstandorte im Land, sagte SPD-Verhandlungsführerin Manuela Schwesig. Die Klassen 5 und 6 bilden künftig eine Versetzungseinheit, das heißt Klasse 5 ist nicht mehr versetzungsrelevant. Der Digitalpakt Schule soll zügig umgesetzt und die Schulbauoffensive mit Mitteln von EU und des Bundes fortgesetzt werden. Ein Konzept für eine einheitliche digitalen Lernplattform im Land soll entwickelt werden - ebenso wie zwei digitale Landesschulen.

Weitere Hochschule in Schwerin?

Die Koalitionäre wollen eine Garantie für alle Hochschulen im Land aussprechen und prüfen, ob eine weitere Hochschule in Schwerin möglich ist. Es soll beim kostenfreien Erststudium bleiben, die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen soll verbesert werden. Durch bessere Arbeitsbedingungen an den Hochschulen sollen die beruflichen Perspektiven für Forschende verbessert werden. Im Bereich Kultur wollen SPD und Linke die Projektförderung dynamisieren. Der Theaterpakt werde bis ins Jahr 2028 gesichert, so Schwesig.

Neue Landesregierung soll Mitte November stehen

Schwesig und Oldenburg hatten am Freitag angekündigt, die Verhandlungen schneller als geplant anzuschließen. Bereits am 13. November sollen die Parteitage von SPD und Linke über den Koalitionsvertrag abstimmen, sodass am 15. November die neue Landesregierung gebildet und die Ministerpräsidentin gewählt werden kann. Zu Beginn übernächster Woche soll der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Am kommenden Montag sollen die Themen Innenpolitik, Justiz, Kommunen und Europa erörtert werden, am Freitag darauf geht es um Soziales.

