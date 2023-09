Kneese am Schaalsee: Hoher Sachschaden nach Brand

Stand: 02.09.2023 09:36 Uhr

In Kneese am nördlichen Schaalsee (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Freitag eine Doppelhaushälfte abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Allerdings ist das Haus nicht mehr bewohnbar.