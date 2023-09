Stand: 02.09.2023 06:54 Uhr Kneese: Hoher Sachschaden nach Brand

Bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Kneese bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Freitag ein Schaden von 450.000 Euro entstanden. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. In kürzester Zeit stand das Haus sowie die angrenzende Garage in Flammen. Der 73-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Haus ist einsturzgefährdet und dementsprechend unbewohnbar. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Nachbarhaushälfte konnte verhindert werden. Insgesamt waren bis zu 74 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort.

