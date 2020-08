Stand: 21.08.2020 12:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Knapp 26 Prozent weniger Verunglückte im Straßenverkehr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich weniger Menschen in MV im Straßenverkehr verunglückt. 2378 Frauen und Männer wurden bei Unfällen verletzt oder sind nach Unfällen gestorben - 25,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. In keinem anderen Bundesland sind die Zahlen so deutlich zurückgegangen. Hauptgrund: die Corona-Pandemie - es seien einfach weniger Autos unterwegs gewesen. | 21.08.2020 12:50