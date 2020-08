Stand: 25.08.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Radio MV

Klütz: Streit um vergessene Masken in der Schule

In den Streit an der Regionalen Schule in Klütz hat sich das Schulamt eingeschaltet. Dort hatten nach Angaben des Schulleiters Schüler bewusst ihre Masken vergessen, um nicht am Unterricht teilnehmen zu müssen. Sie wurden nach Hause geschickt, um die Maske zu holen. Dadurch verpassten sie wichtige Prüfungen. Der Schuldirektor drohte bei mehrmaligen und bewussten Verstößen mit einer Note 6. Das Schulamt hält die Maßnahme in Teilen für gerechtfertigt. | 25.08.2020 14:03