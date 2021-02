Stand: 07.02.2021 19:00 Uhr Klütz: Auto prallt gegen mehrere Bäume - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen Klütz und Kalkhorst (Kreis Nordwestmecklenburg) ist am Nachmittag ein 59-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war er mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Straßenbäume geprallt. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr Klütz befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Uniklinik Lübeck. Die Unfallursache ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. | 07.02.2021 19:00