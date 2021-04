Stand: 28.04.2021 13:04 Uhr Klink an der Müritz: Waldgebiet als Heilwald zertifiziert

Erholungssuchende können einen weiteren Heilwald an der Mecklenburgischen Seenplatte nutzen. Laut Schweriner Umweltministerium wurde einem fünf Hektar großen Waldgebiet nahe der Reha-Klinik in Klink an der Müritz dieser Status verliehen. Dabei handele es sich um den ersten Privatwald in Mecklenburg-Vorpommern, der als Heilwald zertifiziert wurde. Der Klinikbetreiber habe rund 350.000 Euro in den Ausbau der Wege und in Therapiegeräte aus Holz investiert. Zudem wurden Therapeuten für die Gesundheitsförderung im Wald ausgebildet. | 28.04.2021 13:05