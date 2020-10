Stand: 13.10.2020 15:34 Uhr Klink: Müritz-Klinik wird Kompetenzzentrum

Die Müritz-Klinik in Klink (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wird Kompetenzzentrum für organtransplantierte Erwachsene und Kinder. Es ist das erste Zentrum dieser Art, das in Deutschland entsteht. 20 neue Arbeitsplätze werden entstehen. Die ersten transplantierten Kinder sollen sich ab Januar an der Müritz erholen. Die Kinder können mit ihren Eltern die Reha antreten. Bislang gab es eine solche Einrichtung nur in Österreich. | 13.10.2020 15:34