Klink: Grundstein für neues Hotelgebäude soll gelegt werden

Heute wird in Klink (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) der Grundstein für ein neues Hotelgebäude gelegt - genau fünf Jahre nach der Sprengung des alten Müritz Hotels. Das neue Hotel soll knapp 250 Betten, Restaurants, eine Wellnessanlage und ein Schwimmbad bieten. Für den Schwimmbad-Bau musste zunächst das Grundwasser abgesenkt werden. Eröffnen soll das Haus der Dorint-Gruppe dann im Jahr 2024. Auf dem Grundstück direkt an der Müritz stand 43 Jahre lang ein DDR-Vorzeige-Hotel des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Auch nach der Wende wurde das Haus weitergeführt. Die Sprengung 2017 war eine Attraktion. Tausende Menschen schauten sich an, wie in knapp drei Sekunden der Sternförmige Bau in sich zusammenfiel.

