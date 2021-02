Stand: 01.02.2021 17:00 Uhr Klinikum Karlsburg: Intensivstation nimmt keine neuen Patienten auf

Die Intensivstation des Klinikums Karlsburg bei Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nimmt wegen mehrerer Corona-Fälle bis voraussichtlich kommenden Montag keine neuen Patienten auf. Sämtliche Herz-Operationen seien ausgesetzt und das Klinikum stehe für eine Woche nicht für die Notversorgung in der Region zur Verfügung, sagte Klinikdirektor Professor Wolfgang Motz. Bereits am Wochenende war die Intensivstation für neue Patienten geschlossen worden, nachdem am Freitag zwei Patienten und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. | 01.02.2021 16:59