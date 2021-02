Stand: 10.02.2021 18:33 Uhr Klinikum Karlsburg: Aufnahmestopp verlängert

Das Klinikum Karlsburg bleibt für Neuaufnahmen von Herz- und Diabetespatienten weiter geschlossen. Nach Angaben des Ärztlichen Direktors der Klinik, Prof. Wolfgang Motz, hat sich das Infektionsgeschehen zwar stabilisiert und ist rückläufig, eine große Zahl von Mitarbeitern befinde sich allerdings derzeit in Quarantäne. Seit Ende Januar sind 53 Mitarbeiter und 21 Patienten positiv auf Covid-19 getestet worden. Motz geht davon aus, dass von kommendem Dienstag an erste Patienten wieder aufgenommen werden können und die Klinik an der Notversorgung teilnehmen kann. | 10.02.2021 18:32