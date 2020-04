Stand: 13.04.2020 11:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Klinik Wolgast: Arzt mit Corona-Virus infiziert

In Wolgast hat sich ein Mediziner aus dem Kreiskrankenhaus mit dem Corona-Virus angesteckt. Am Freitag habe der Betroffene - mit Fieber und Husten - die für Corona typischen Symptome gezeigt, sagte ein Sprecher des Kreiskrankenhauses. Daraufhin hat sich der Arzt testen lassen. Inzwischen hat die Klinik rekonstruieren können, mit wem er im Krankenhaus Kontakt hatte.

Kontaktpersonen werden getestet

Bei mehr als 20 Medizinern und Pflegekräften sowie etlichen Patienten mussten daraufhin Abstriche genommen werden. Die bislang vorliegenden Ergebnisse seien alle negativ. Noch würden aber einige Tests ausstehen, so der Kliniksprecher. Mit 108 Fällen verzeichnet der Kreis Vorpommern Greifswald derzeit die meisten Corona-Infektionen im Land. Gestern hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales sieben neue Fälle in einem Pflegeheim in Tutow gemeldet.

