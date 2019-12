Stand: 19.12.2019 05:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Klinik-Verhandlungen gehen heute weiter

Die Verhandlungen über die Zukunft mehrerer Abteilungen der Krankenhäuser in Parchim und Crivitz sollen heute fortgesetzt werden. Die Klinikbetreiber und Politiker haben über den Ausgang der bisherigen Gespräche Stillschweigen vereinbart, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) dem NDR. Für heute kündigte er eine Pressekonferenz an.

Gesundheitsminister mit Nachverhandlungen beauftragt

Glawe hatte am Mittwoch mit Nachverhandlungen über die Zukunft der Krankenhäuser in Crivitz und Parchim begonnen. Die Landesregierung hatte ihn dazu beauftragt, um die Schließung von Stationen abzuwenden. Das zum Jahresende angekündigte Ende der Geburtenstation im Mediclin-Krankenhaus Crivitz hatte in den vergangenen Tagen immer wieder zu Protesten geführt. Auch das endgültige Aus für die Kinderstation am Parchimer Asklepios-Krankenhaus bereitet vielen Menschen in Westmecklenburg Sorgen. Sie ist praktisch schon seit Pfingsten wegen Ärztemangels geschlossen. Asklepios will mit einer ambulanten Versorgung in einer Kindertagesklinik Ersatz schaffen.

Glawe: Zehn neue Ärzte für Weiterbetrieb nötig

Gesundheitsminister Glawe hatte zuletzt immer wieder betont, dass zehn Ärzte gefunden werden müssten, um die bedrohten Krankenhausstationen weiterbetreiben zu können. Eine Sprecherin von Mediclin sagte, es habe in Crivitz seit Jahren Probleme mit einer sehr dünnen Personaldecke in der Gynäkologie und Geburtshilfe gegeben. Zuletzt seien dort sechs Ärzte und fünf Hebammen beschäftigt gewesen.

Kreistag stimmt für Erhalt

Am Dienstagabend hatte sich der Kreistag von Ludwigslust-Parchim einstimmig für den Erhalt der Kinderklinik in Parchim und der Geburtsstationen in Crivitz und Parchim ausgesprochen. Es gehe nicht nur um Crivitz oder Parchim, sondern um den Landkreis insgesamt, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) bei der Sitzung.

400 demonstrieren für bedrohte Abteilungen

Die Crivitzer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (parteilos) dankte dem Kreistag für das eindeutige Votum, äußerte sich aber besorgt darüber, dass die Geburtsstation Crivitz bereits zum 1. Januar 2020 geschlossen werden soll. Sie fürchtet, dass sich Mitarbeiter bereits anderswo bewerben und Eltern angesichts der Diskussionen Geburten in Crivitz absagen. Vor der Kreistagssitzung in Parchim hatten nach Schätzung der Polizei rund 400 Menschen für die bedrohten Abteilungen in den Krankenhäusern in Parchim und Crivitz demonstriert.

Offener Brief: Kritik an Klinik-Geschäftsführung

SPD-Politiker aus der Region um den Wismarer Bundestagsabgeordneten Frank Junge bezeichneten das drohende Aus der Abteilungen in einem offenen Brief als Ergebnis einer verfehlten Personalpolitik des Geschäftsführers der Asklepiosklinik Parchim. Es handele sich nicht um eine Folge von Fachkräftemangel und Kleinstadtverdruss bei den Ärzten, behaupten die Sozialdemokraten. In der vergangenen Woche hatte der Landtag einstimmig den Erhalt der Station für Geburtshilfe in Crivitz und eine Lösung für die Kinderstation in Parchim gefordert. Glawe hatte den Schließungsplänen von Mediclin und Asklepios zugestimmt.

