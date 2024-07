Klinik-Streik in Pasewalk: Kein Tariflohn für Personal in Sicht Stand: 09.07.2024 17:18 Uhr Auch am vorerst letzten Streiktag von Pflegerinnen und Pfleger der Asklepios-Klinik in Pasewalk gibt es keine Gesprächsbereitschaft der Klinikleitung mit der Gewerkschaft Ver.di. Stattdessen treffen sich heute Betriebsrat und Vertretern des Konzerns.

Nach insgesamt zwölf Streiktagen seit Jahresbeginn ist der Ausstand in Pasewalk vorerst beendet. Zu einer Einigung zwischen Gewerkschaft und Klinik kam es jedoch nicht. Laut Asklepios-Regionalgeschäftsführer, Guido Lenz, werde zwar bereits seit dem 1. Juli mehr Lohn gezahlt, ein Tariflohn allerdings, wie ihn Ver.di fordert, sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. In einem Treffen von Betriebsrat und Vertretern des Konzerns gehe es nun um einen zweiten Angleichungsschritt an die höheren Löhne des Asklepios-Personals in Parchim. Nach Angaben der Gewerkschaft verdient eine examinierte Pflegekraft in Pasewalk 3.127 Euro. In der Hamburger Asklepios-Klinik bekomme eine Fachkraft dagegen Tariflohn und verdient 3.485 Euro, also fast 360 Euro mehr.

Etwa 50 von 400 Pflegekräften hatten sich am Dienstag zu einer Kundgebung auf dem Pasewalker Marktplatz versammelt. Sie forderten vor allem mehr Lohn und mehr Urlaub. Die Angestellten zogen ab 10 Uhr durch die Stadt und forderten einen höheren Lohn und mehr Urlaubstage. Für drei Tage planen die Angestellten, die nicht als Arzt oder Ärztin an der Klinik arbeiten, zu streiken.

Landesarbeitsgericht kassiert Bettensperre

Das Landesarbeitsgericht Rostock hat die einstweilige Verfügung kassiert, die die Gewerkschaft Ver.di am Arbeitsgericht Stralsund erwirkt hatte. 70 von insgesamt 170 Betten sollte das Klinikum nicht belegen. Ziel der Gewerkschaft war es, die Pflegerinnen und Pfleger zu entlasten, die den Notfallbetrieb während des Streiks absichern. Gegen diese einstweilige Verfügung hatte Asklepios Rechtsmittel eingelegt - mit Erfolg.

Gewerkschaft und Pflegeteam fordern Tariflohn

Ver.di fordert für das nichtärztliche Personal einen Tariflohn. Von der Klinikleitung heißt es, wenn Tariflohn gezahlt würde, drohe dem Krankenhaus in Pasewalk die Existenzfrage. Man sei nun mit dem Betriebsrat im Gespräch über eine Gehaltserhöhung. Der Streik soll noch bis Donnerstag andauern. Bis dahin werde im Notbetrieb gearbeitet, heißt es von der Klinik. Das bedeutet, dass unter anderem nur dringende Operationen durchgeführt werden. Die Notfallambulanz und die Kinderstation sind vom Streik allerdings nicht betroffen.

"Wir sind keine Schwestern zweiter Klasse"

Die Pflegekräfte fordern nicht nur mehr Lohn und mehr Urlaub, sie wünschen sich vor allem einen Tarifvertrag, der mit ihnen verhandelt wird, so eine der Streikenden bei NDR MV Live. In dem müsse genau festgelegt werden, wie viel sie pro Stunde verdienen und wieviel Urlaub ihnen genau zusteht. "Es kann doch einfach nicht sein, dass andere Kliniken auch von Asklepios, dass die Kollegen da mehr verdienen und besser dastehen. Wir sind keine Schwestern zweiter Klasse. Es ist einfach unmöglich", so Schwester Angela Fechtner.

