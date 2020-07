Stand: 29.07.2020 08:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Klinik Pasewalk: Zweiter Corona-Test negativ

Im Fall der positiv auf das Coronavirus getesteten Patientin in Pasewalk ist ein zweiter Test negativ ausgefallen. Das teilte der Geschäftsführer der Asklepios Klinik, Alexander Groß, am Mittwoch mit. Um Klarheit zu schaffen, wurde ein dritter Test gemacht. Das Ergebnis werde im Laufe des Tages erwartet, heißt es. Die 90-jährige Patientin befindet sich weiter auf der Isolierstation. Sie zeige keine Corona-Symptome. Die Frau war wegen anderer Erkrankungen seit Anfang der Woche in der Klinik behandelt worden. Ein routinemäßiger Test im Zuge ihrer geplanten Entlassung war positiv ausgefallen. Rund 30 Klinikmitarbeiter wurden daraufhin vorsichtshalber in Quarantäne geschickt. Es sei eine große Herausforderung, aber der Schichtdienst sei abgesichert, erklärte Groß. Bisher seien alle Corona-Tests der Angestellten negativ, so der Geschäftsführer der Klinik. Zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem Labor werde nun geklärt, wie wahrscheinlich ein falsch positiver Test sei.

Schichtdienst durch Mitarbeiter abgesichert

Nach dem ersten, positiven Coronatest der Patientin hatte die Asklepios-Klinik in Pasewalk einen Besuchsstopp verhängt. Das berichtet die Schweriner Volkszeitung (SVZ). Die Asklepios-Klinik in der Uecker-Randow-Region beschäftigt nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiter. Zu den Schwerpunkten des Krankenhauses zählt die Versorgung von Notfallpatienten und von Patienten mit komplexen Erkrankungen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hatte am Dienstag insgesamt vier neue Corona-Fälle in ganz Mecklenburg-Vorpommern gemeldet.

