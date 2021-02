Klinik Karlsburg nimmt keine Patienten mehr auf Stand: 04.02.2021 06:52 Uhr Im Klinikum Karlsburg ist die Zahl der Corona-Fälle auf 20 gestiegen, deshalb musste es schließen. Bis voraussichtlich Mittwoch kommender Woche werden keine neuen Patienten aufgenommen.

Das Klinikum Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) muss seinen Betrieb Corona-bedingt einschränken. Die Intensivstation des Fachkrankenhauses ist für eine Woche geschlossen, die Klinik hat sich bis auf Weiteres von der Notfallversorgung der Region abgemeldet.

Corona-Fälle sollen auf Mutationen geprüft werden

Seit dem Ausbruch Ende vergangener Woche ist die Zahl der positiv getesteten Patienten und Mitarbeiter nun auf 20 Fälle angestiegen. "Die Ursache für den Ausbruch bleibt leider unklar", teilte Klinikdirektor Wolfgang Motz am Mittwoch mit. Nach der Intensivstation ist nun auch die herzchirurgische Allgemeinstation betroffen. Laut einer Sprecherin will man prüfen, ob Mutationen des Coronavirus eine Rolle spielen.

Aufnahmestopp bis 10. Februar

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen und um Patienten sowie Personal zu schützen, hat die Klinik den Aufnahmestopp bis zum 10. Februar angeordnet. Zudem bleiben die Ambulanzen bis zum 12. Februar geschlossen. Zuvor war bereits die Intensivstation für neue Patienten geschlossen worden, nachdem am Freitag zwei Patienten und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das Klinikum testet nach eigenen Angaben täglich. Es ist auf Herz- und Diabetespatienten spezialisiert und betreut rund 10 000 Patienten pro Jahr stationär.

Kliniken schränken Betrieb ein

Das Helios Krankenhaus in Schwerin arbeitet wegen Corona-Fällen schon im Notbetrieb und hat diesen wegen der unverändert hohen Corona-Fallzahl im Haus bis kommenden Montag (8. Februar) verlängert. Auch die Unikliniken in Rostock und in Greifswald mussten den Krankenhausbetrieb bereits Corona-bedingt einschränken.

