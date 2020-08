Stand: 19.08.2020 17:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Klinik Crivitz: Gekündigte Ärztin erhält Abfindung

Die vorzeitige Schließung der Geburtenstation in Crivitz hat das Arbeitsgericht in Schwerin beschäftigt. Eine Oberärztin der Station hatte gegen das Mediclin-Krankenhaus und ihre betriebsbedingte Kündigung geklagt.

100.000 Euro Abfindung für Ärztin

Nach langem Hin und Her stimmte Mediclin doch noch einem Vergleich zu, den das Arbeitsgericht schon vor einiger Zeit vorgeschlagen hatte. Mediclin zahlt der Ärztin eine Abfindung in Höhe von fast 100.000 Euro und stellt ihr ein wohlwollendes Arbeitszeugnis aus. Die Verhandlung war kurz nach Beginn für rund eine Stunde unterbrochen worden, weil sich die Vertreter des Konzerns intern über die Höhe der Abfindung beraten wollten. Am Ende einigten sich Mediclin und die langjährige Oberärztin darauf, dass das Arbeitsverhältnis Ende August beendet wird. Dieser Rechtsstreit ist damit beendet.

Vor dem Arbeitsgericht Schwerin haben noch eine weitere Crivitzer Ärztin der Geburtshilfe und zwei Hebammen gegen ihre Kündigung geklagt. Diese Verfahren laufen noch.

