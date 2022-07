Stand: 12.07.2022 19:13 Uhr Klimastiftung MV unterliegt vor Gericht im Streit um Auskunftspflicht

Die Klimastiftung MV muss der Transparenzplattform "Frag den Staat" Auskünfte erteilen. Das hat das Oberlandesgericht in Rostock jetzt in zweiter Instanz entschieden. Damit wurde eine Entscheidung des Landgerichtes Schwerin bestätigt. Die vom Land gegründete Klimastiftung sei presserechtlich als Behörde zu behandeln. Sie nehme öffentliche Aufgaben mit öffentlichen Geldern wahr, so die Rostocker Richter in ihrer Begründung. Die jüngste Änderung der Stiftungssatzung ändere an der Auskunftspflicht nichts. | 12.07.2022 19:13

