Klimaschutzstiftung: Sofortige Auflösung gescheitert Stand: 08.04.2022 06:12 Uhr Die Grüne-Landtagsfraktion ist am Donnerstag mit der Forderung gescheitert, die umstrittene Klima- und Umweltschutzstiftung umgehend aufzulösen. Die Grünen hatten argumentiert, dass laut Bürgerlichem Gesetzbuch die Stiftung das Gemeinwohl gefährde.

Der Weg zur Auflösung der maßgeblich mit Geld aus russischen Gasgeschäften finanzierten Klimaschutz-Stiftung MV bleibt Streitthema im Landtag. Die Fraktion der Grünen scheiterte am Donnerstag mit einem Antrag, die Stiftung wegen Gefährdung des Gemeinwohls durch das Justizministerium aufheben zu lassen. Das Ministerium solle in seiner Funktion als Stiftungsaufsicht wirksam werden, hieß es.

Grüne: Hauptzweck der Stiftung stehe dem Klimaschutz entgegen

Der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm begründete den Antrag mit dem Wirken der Stiftung für die Fertigstellung der Gas-Pipeline Nord Stream 2. Das sei Hauptzweck der Stiftung, alle anderen Aktivitäten wie Umweltbildung oder die Förderung innovativer Lösungen nur schmückendes Beiwerk. "Für die Beteiligung an der Vollendung der Pipeline Nord Stream 2 floss, nach allem was wir wissen, das allermeiste Geld", zeigte sich Damm sicher. Da der Bau der Pipeline und die damit verbundene verstärkte Nutzung von Gas dem Klimaschutz entgegenstehe, sei das Gemeinwohl gefährdet. Zudem sei die europäische Friedensordnung beeinträchtigt worden.

Justizministerium: Stiftungszweck verletzt nicht das Gemeinwohl

Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) wies die Forderung nach Auflösung der Stiftung durch ihr Ministerium erneut zurück. Der Stiftungszweck verletze keine Rechtsnormen und gefährde nicht das Gemeinwohl.

Der Landtag hatte als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine vor fünf Wochen die Landesregierung mit breiter Mehrheit aufgefordert, auf eine Auflösung der Stiftung hinzuwirken. Die 20 Millionen Euro, die Nord Stream 2 in die Stiftung eingebracht hatte, sollen für humanitäre Zwecke in der Ukraine eingesetzt werden. Der Landtag sei sich im Ziel einig. "Jetzt geht es um das Wie", sagte FDP-Fraktionschef René Domke. Er äußerte - wie auch Redner von SPD und AfD - ebenfalls rechtliche Zweifel an dem von den Grünen vorgeschlagenen Weg.

Jamaika-Opposition will Untersuchungsausschuss vorstellen

Was die Stiftung bisher gemacht hat, ist von großem Interesse: Das Landgericht Schwerin will am Mittag darüber entscheiden, ob die Stiftung der Presse Auskunft geben muss. Geklagt hatte ein Verein für Informationsfreiheit. Im Anschluss will die selbsternannte Jamaika-Opposition aus Grünen, FDP und CDU ihre Pläne für einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Dieser soll unter anderem klären, welchen Einfluss der russische Gazprom-Konzern als Geldgeber auf die Stiftung hatte.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die Nachrichten | 08.04.2022 | 06:00 Uhr