Klimaprotestierer aus Greifswald stellt das Trinken ein Stand: 25.09.2021 15:00 Uhr Der Greifswalder Klimaaktivist Henning Jeschke ist am Sonnabendvormittag in den trockenen Hungerstreik getreten und verweigert jegliche Flüssigkeitsaufnahme. Damit will er erreichen, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz den Klimanotstand für Deutschland ausruft.

Seit Sonnabend, 11 Uhr, trinkt Jeschke nichts mehr. Nach Angaben von Ärzten beträgt die Überlebenszeit ohne Flüssigkeit nur wenige Tage. Eingreifen dürfen die Mediziner nicht, solange der 21-jährige bei Bewusstsein ist und sein Streikrecht ausübt - auch, wenn es sich gegen die eigenen Gesundheit richtet.

Streik richtet sich nur noch gegen Olaf Scholz

Jeschke richtet seinen Hungerstreik nur noch gegen Olaf Scholz, da er ihm die größten Chancen auf einen Wahlsieg zuspricht. Dieser solle umgehend zusichern, dass er als nächster Bundeskanzler umgehend den Klimanotstand ausrufe. Scholz hatte dazu aufgerufen, die Aktion abzubrechen und den jungen Leuten angeboten, nach der Wahl mit ihnen ein Gespräch zu führen. Dies Angebot wurde am Sonnabend erneuert. "In diesem Wahlkampf, in dem es um alles geht, wird nach wie vor so getan, als könnte alles so weitergehen", begründete Henning Jeschke seinen Schritt. Scholz käme nicht einmal über die Lippe, Klimanotstand zu sagen.

Andere Aktivisten distanzieren sich

Gemeinsam mit Jeschke im trockenen Hungerstreik ist eine 24-Jährige Mitstreiterin, die am Montag zu der Gruppe der Hungerstreikenden gestoßen war. Die Aktivisten hatten gefordert, dass sich Scholz, CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu einem öffentlichen Gespräch mit ihnen treffen. Scholz, Laschet und Baerbock sind aber nur zu nichtöffentlichen Einzelgesprächen nach der Bundestagswahl bereit. Sechs der Aktivistinnen und Aktivisten hatten deshalb am Mittwoch den am 30. August begonnenen Hungerstreik beendet. Sie distanzieren sich inzwischen von dem trockenen Hungerstreik.

VIDEO: Junger Greifswalder setzt Hungerstreik fürs Klima fort (2 Min)

An der gesamten Aktion gibt es viel Kritik. Der Berliner Protestforscher Moritz Sommer bezeichnete im "Tagesspiegel" Hungerstreik als "sehr radikales Mittel", das auch große Teile der Klimabewegung kritisch sähen. „Je radikaler eine Bewegung auftritt, desto schwieriger wird es für sie, den Rückhalt in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten“, sagte Sommer vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.09.2021 | 16:00 Uhr