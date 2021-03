Klima-Demonstranten radeln durch Rostock und Greifswald Stand: 19.03.2021 18:29 Uhr In Rostock und Greifswald haben rund 450 Schülerinnen und Schüler auf Fahrrad-Demos an die Versprechen der Klimapolitik erinnert. Die Demos waren Teil der ersten bundesweiten Aktion dieser Art seit Anfang des Jahres.

In Rostock sind rund 300 Schülerinnen und Schüler mit einer Fahrraddemonstration von Reutershagen zum Hauptbahnhof gefahren, um an die Versprechen der Klimapolitik zu erinnern. Die Initiative "Friday for Future" hatte zu der Aktion aufgerufen. Auf zwei Rädern, mit Abstand und Masken war es die erste Demo dieser Art seit Jahresbeginn. Los ging es um am Nachmittag an der Schwimmhalle Kopernikusstraße, weiter über die Hamburger Straße, den Kanonsberg bis zum Hauptbahnhof Süd. Aufgrund der Fahrraddemo gab es teilweise Einschränkungen auf den Straßen, so die Polizei. Autofahrer mussten in dieser Zeit ein wenig Geduld mitbringen.

Kritik am Kohlekraftwerk

Die vornehmlich jungen Klimademonstrierenden warfen der Politik in mehreren Redebeiträgen vor, nur leere Klima-Versprechen abzugeben. Den Rostocker Bürgerschaftsbeschluss für ein klimaneutrales Rostock bis 2035 sehen die Aktivisten als nicht realistisch an. Weiter kritisierten sie, dass Fernwärme immer noch aus fossilen Energieträgern entsteht wird, wie beim Rostocker Kohlekraftwerk. Das Kraftwerk dient vor allem der Stromversorgung des Landes, es wird laut Betreiber voraussichtlich 2035 vom Netz gehen.

Zwei Demo-Züge in Greifswald

Auch in Greifswald setzten sich laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag rund 150 Demonstrierende mit ihren Fahrrädern in Bewegung - aufgeteilt in zwei Demonstrationszüge und zeitversetzt. Sie fuhren begleitet von der Polizei und mit Masken und Musik entgegengesetzt auf einer Route unter anderem den Marktplatz entlang.