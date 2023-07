Klima-Aktivisten stören Verkehr in Stralsund Stand: 12.07.2023 16:38 Uhr Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben in Stralsund eine breite Straße blockiert, um für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Es kam zu Staus und energischen Reaktionen.

Für eineinhalb Stunden haben sechs Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" den Verkehr auf dem Heinrich-Heine-Ring gestört. An einer Ampel setzten sie sich am Mittwoch mit Transparenten auf die Straße, um für eine bessere Klimaschutzpolitik zu demonstrieren. Zwei von ihnen klebten sich auf dem Asphalt fest. Die Polizei befreite sie am Nachmittag mit Sonnenblumenöl und beendete die Aktion. Gegen die sechs Aktivisten wird jetzt wegen des Anfangsverdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Lkw schiebt hockenden Aktivisten vor sich her

Ein Lkw-Fahrer und mindestens ein Passant versuchten, die Demonstration der "Letzten Generation" bereits vor dem Eintreffen der Polizei zu beenden. Der Lkw-Fahrer stieß eine sitzende Aktivistin zu Boden und bedrohte sie mit der Faust. Er zerrte auch einen Aktivisten von der Straße, der sich allerdings sofort wieder vor den Lkw hockte. Daraufhin setzte der Lkw-Fahrer seinen Laster in Bewegung und schob den sitzenden Demonstranten etwa zwei Meter weit vor sich her. Auch ein älterer Mann zerrte eine Aktivistin von der Straße. Nach Angaben der Polizei, wird nach dem Lkw-Fahrer inzwischen gesucht.

