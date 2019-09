Stand: 16.09.2019 11:00 Uhr

Klima-Aktionsplan 2010: Was ist daraus geworden? von Carolin Kock

55 Maßnahmen für den Klimaschutz hatte die Landesregierung vor zehn Jahren angekündigt. Das Ziel: Energie, Tourismus, Landwirtschaft und Verkehr umweltfreundlicher zu machen. Doch viele Ressorts und wechselnde Zuständigkeiten sorgten dafür, dass viele Ziele bis heute unerreicht bleiben.

Klimarat hat nie getagt

So sollte es einen 16-köpfigen Klimarat mit Experten aus Wirtschaft und Forschung geben. Diese "Klima-Prominenz" sollte sich alle drei Monate über den Umweltschutz des Landes beraten. Auch Arp Fittschen vom Städte- und Gemeindetag wurde 2010 in diesen Rat berufen: "Ich kann mich noch an die erste konstituierende Sitzung erinnern, aber danach ist nichts mehr passiert."

MV als "Energieland 2020"

Vor allem der Ausbau von Windkraft und Solartechnik wurde vorangetrieben. Mecklenburg-Vorpommern erzeugt heute zum Beispiel 1.300 Gigawattstunden Strom aus Sonnenenergie. Das Ziel von 2010 ist damit um das achtfache übertroffen. Doch noch würden die Gemeinden nicht von dieser Energiewende profitieren, so Fittschen. "Den Klimaschutz komplett auf erneuerbare Energien zu stützen, hat nicht ausgereicht. Besonders im ländlichen Raum ist das heute nicht mehr vermittelbar, die Akzeptanz schwindet."

Nur jeder fünfte Campingplatz ist klimafreundlich

Auch der Tourismus sollte klimafreundlich werden. Vorzeigeprojekt war 2010 das Speicher Hotel in Schwerin - als erstes klimaneutrales Hotel von Mecklenburg-Vorpommern. Bis heute ist es allerdings das einzige. Ein möglicher Grund: Die CO2-Bilanz auszurechnen und auch auszugleichen, sei aufwendig, so Inhaberin Vera Hirte. "Doch die Unternehmen können davon profitieren, die Nachfrage nach nachhaltigen Reisen steigt." Doch auch die Zahl der Hotels, die sich selbst mit Energie versorgen oder an Abfall und Wasser sparen, ist überschaubar: Der Hotel- und Gaststättenverband hat mit seinem eigenen Umweltcheck aktuell nur neun Hotels im Land zertifiziert. Auch beim Camping gibt es Nachholbedarf: Nur 40 von 216 sind "Eco-Campingplätze", also klimafreundlich.

Kein Biogas-Bus auf Rügen

Ein Projekt des Aktionsplans war auch "Natürlich Rügen": Bis 2011 sollte eine Busflotte des dortigen Nahverkehrs publikumswirksam mit Biogas betrieben werden. Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH fährt heute jedoch nicht ein einziges Fahrzeug mit Biogas. CO2-Einsparungen im Verkehr sind kaum möglich. Viele Orte in Mecklenburg-Vorpommern sind nur mit dem PKW zu erreichen, so Fittschen. "Der Nahverkehr und das Angebot an Fahrrädern oder Elektroautos muss ausgebaut werden. Jeder Ort in Mecklenburg-Vorpommern muss im Ein-Stunden-Takt erreichbar sein."

Frage der Zuständigkeit

Auch andere Gremien des Aktionsplans 2010 kamen nicht zustande - wie die "Umweltallianz". Diese sollte kleine und mittelständische Unternehmen bei einer nachhaltigen Produktion unterstützen. Doch schon ein Jahr später, unter einer neuen Landesregierung, wurde sie eingestellt. Herausgegeben wurde der Klima-Aktionsplan 2010 vom damaligen Wirtschaftsminister Jürgen Seidel. Allerdings wechselte die Zuständigkeit ins Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Doch auch Umwelt- und Wirtschaftsministerium sind zuständig für Klimaschutzmaßnahmen. Ein eindeutiger und vor allem konstanter Ansprechpartner ist schwer zu finden.

Wetter extrem - Weinanbau statt Heringsfang (3/3) DIE REPORTAGE - 13.09.2019 21:15 Uhr Wein aus Norddeutschland, das galt vor ein paar Jahren noch als Kuriosität. Doch der Klimawandel macht es möglich. Wie wirkt sich der Temperaturanstieg noch auf den Norden aus?







3,9 bei 49 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen #wetterextrem - Der Norden im Klimawandel Die Erde wird immer wärmer. Wetterextreme oder der Anstieg des Meeresspiegels sind die Folgen - sie zeigen sich auch in Norddeutschland. Informationen und Hintergründe. mehr Hesses neuer A8 löst Debatte über Klimaschutz aus Landtagspräsidentin Hesse hat mit ihrer Entscheidung für einen neuen Dienstwagen Kritik ausgelöst. Linke, Grüne und Umweltverbände vermissen ein Signal für mehr Klimaschutz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.09.2019 | 19:30 Uhr