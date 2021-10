Stand: 08.10.2021 13:34 Uhr Kletzin: Werkzeug im Wert von 60.000 Euro gestohlen

Einbrecher haben bei einem Werkzeug- und Maschinenhändler in Kletzin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) Werkzeug im Wert von rund 60.000 Euro entwendet. Laut Polizei stahlen die Täter in der Nacht zum Freitag hochwertige Schweißgeräte, Trennschleifer, Messtechnik und weitere Geräte. Die Besitzer hatten den Vorfall am Morgen bemerkt und gemeldet. Die Täter hätten für den Abtransport vermutlich ein Fahrzeug benutzt, hieß es. Ermittlungen hätten ergeben, dass es schon in der Nacht zum 1. Oktober und in der Tatnacht Alarmauslösungen gegeben hatte. | 08.10.2021 13:34

