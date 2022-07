Stand: 11.07.2022 13:28 Uhr Kleine Müritz: Defekt an Kühlschrank löste Explosion auf Boot aus

Zwei Wochen nach der Explosion auf einem Sportboot auf der Kleinen Müritz mit drei Schwerverletzten ist die Ursache geklärt. Ein technischer Defekt an einem Bordkühlschrank habe die Gasexplosion und damit den Brand ausgelöst, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu dieser Einschätzung sei ein Gutachter gekommen. Noch nicht abschließend geklärt sei, ob jemand für den technischen Zustand des Kühlschrankes und die Folgen haftbar gemacht werden muss. Die Polizei ermittle weiterhin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Drei Bootsinsassen aus Brandenburg hatten zum Teil schwere Verbrennungen erlitten und waren mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Berlin und Lübeck geflogen worden. | 11.07.2022 13:27

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.07.2022 | 14:00 Uhr