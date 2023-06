Stand: 10.06.2023 08:48 Uhr Klein Plasten: 25-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Klein Plasten (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 25-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein 61-jähriger wurde leicht verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Nach ersten Ermittlungen war der 73-jährige Verursacher des Unfalls mit seinem Auto auf der B192 in Klein Plasten in Richtung Stavenhagen ab. Dabei kam er zu weit nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto des 25-Jährigen. Anschließend stieß er frontal mit einem Lkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

